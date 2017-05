Macedonia, manifestanti di destra irrompono in Parlamento: deputati allontanati, oltre cento feriti

Alta tensione in Macedonia, a Skopje, dove in Parlamento hanno fatto irruzione centinaia di manifestanti di destra e ostili a un governo di coalizione fra socialdemocratici e partiti della minoranza albanese. Gli agenti hanno messo in sicuro i politici tenendo a bada i dimostranti, molti dei quali si sono abbandonati ad atti di violenza. Secondo fonti del ministero dell'interno, sono rimaste ferite oltre cento persone, fra cui diversi deputati e 22 poliziotti.