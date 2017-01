Macedonia, elezioni parlamentari: confermata vittoria conservatori

La Commissione elettorale macedone ha confermato la vittoria del Partito democratico per l'Unità nazionale alle elezioni parlamentari svoltesi l'11 dicembre, seguito dall'Alleanza socialdemocratica. Nessuno dei due principali partiti è in grado, senza stringere alleanze, di formare un governo. I risultati definitivi hanno tardato ad arrivare a causa di alcuni ricorsi, che hanno reso necessario ripetere le votazioni in un seggio.