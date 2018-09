Macedonia, aperte le urne per il referendum sul nome del Paese

In Macedonia sono aperte le urne per il referendum sull'accordo con la Grecia che ha stabilito in "Macedonia del nord" il nuovo nome del Paese. Poco più di 1,8 milioni di elettori sono chiamati pronunciarsi sull'intesa che a giugno ha posto fine a una disputa durata 27 anni: con il sì all'accordo, Atene (la cui provincia settentrionale si chiama Macedonia) si è impegnata a togliere il veto sull'ingresso di Skopje in Ue e Nato.