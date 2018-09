M.O., Usa tagliano fondi ad agenzia Onu per i profughi palestinesi

Gli Stati Uniti taglieranno i finanziamenti per l'agenzia delle Nazioni Unite per i profughi palestinesi, l'Unrwa, dopo aver decretato che l'organizzazione è "irrimediabilmente compromessa". "L'amministrazione ha esaminato attentamente il problema e ha stabilito che gli Stati Uniti non apporteranno ulteriori contributi", ha comunicato in una nota la portavoce del Dipartimento di Stato, Heather Nauert.