M.O., ucciso un 16enne palestinese durante gli scontri con l'esercito

Un palestinese di 16 anni è stato ucciso negli scontri con l'esercito israeliano nei pressi del campo profughi di al-Arroub, vicino al blocco degli insediamenti ebraici di Gush Etzion in Cisgiordania. Lo riferiscono i media palestinesi. Durante i tafferugli, i militari hanno lanciato gas lacrimogeni, ma hanno anche sparato pallottole di gomma rivestite di acciaio e proiettili veri. Il giovane, Omar Jawabrea, è morto in ospedale per le ferite riportate.