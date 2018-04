M.O., Trump parla con Netanyahu: "Impegno per sicurezza di Israele"

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha avuto un colloquio telefonico con il premier israeliano Benjamin Netanyahu, riguardo ai recenti sviluppi in Medioriente. Lo fa sapere la Casa Bianca in una nota. Trump "ha ribadito l'impegno degli Stati Uniti per la sicurezza di Israele e i due leader hanno concordato di continuare lo stretto coordinamento per contrastare l'influenza negativa dell'Iran", si legge nella nota.