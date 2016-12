M.O.,scontri vicino Hebron:un morto

Non si arresta l'ondata di violenza in Medio Oriente. Un ragazzo palestinese è rimasto ucciso durante gli scontri con l'esercito israeliano a Halhul, vicino Hebron, in Cisgiordania. Lo riferiscono i media palestinesi, secondo cui il ragazzo ha cercato di lanciare una molotov contro i soldati ed è stato colpito. Dubbi sull'età del giovane: alcune fonti parlano di un 17enne, altre invece hanno identificato la vittima in Haitham Alabo, di 14 anni.