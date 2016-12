M.O., scontri manifestanti-esercito

Ancora tensione in Medio Oriente. A Hebron, in Cisgiordania, si sono registrati scontri tra dimostranti palestinesi ed esercito israeliano. Gli incidenti sono avvenuti al termine di una manifestazione, inzialmente pacifica, indetta per richiedere la restituzione dei corpi degli undici palestinesi uccisi per aver compiuto attentati contro militari e "coloni" israeliani.