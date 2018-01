M.O., partito Netanyahu chiede annessione insediamenti Cisgiordania

Il Comitato centrale del Likud, il partito di Benjamin Netanyahu, ha approvato per acclamazione un documento che chiede ai suoi deputati di operare per l'annessione degli insediamenti israeliani in Cisgiordania. Al dibattito hanno partecipato diversi ministri e il presidente della Knesset Yoel Edelstein, ma non il premier israeliano che comunque non è necessariamente vincolato dalla votazione. La replica del governo palestinese: "Sono terre nostre".

- "A mezzo secolo dalla liberazione della Giudea-Samaria (Cisgiordania), inclusa Gerusalemme la nostra capitale eterna - si legge nel testo votato la scorsa notte - il Comitato centrale del Likud fa appello ai suoi delegati affinché agiscano a favore di una libera attività edilizia e per la estensione delle leggi di Israele e della sua sovranità su tutte le aree di insediamento liberate in Giudea-Samaria".



In un'intervista radio il ministro per l'intelligence Israel Katz ha chiarito che il documento approvato dal Likud sulla estensione della sovranità israeliana riguarda gli insediamenti abitati da israeliani ma non le città palestinesi della Cisgiordania.



Palestinesi: decisione israeliana "crudele" - Il governo palestinese definisce "seria e crudele" la decisione del Comitato centrale del Likud, il partito di Benyamin Netanyahu, di operare per la annessione ad Israele delle colonie ebraiche in Cisgiordania e chiede l'intervento della comunita' internazionale. "Si tratta in realtà di terre palestinesi, al cuore delle quali si trova la nostra capitale, la Gerusalemme araba" ha replicato il portavoce governativo palestinese Yousuf al-Mahmoud, citato dall'agenzia di stampa ufficiale Wafa.