M.O., Papa: violenza inaccettabile

12:12 - Papa Bergoglio ha condannato quanto accaduto nelle ultime ore in Medioriente. "Seguo con preoccupazione - ha detto - l'allarmante aumento della tensione a Gerusalemme e in altre zone della Terra Santa, con episodi inaccettabili di violenza che non risparmiano neanche i luoghi di culto". Il Pontefice ha quindi rivolto un appello alle parti coinvolte, "affinché si ponga fine alla spirale di odio e si prendano decisioni coraggiose per la pace".