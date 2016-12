M.O., palestinese ucciso da gas

Un palestinese di 54 anni è morto per asfissia dopo aver inalato i gas lacrimogeni durante scontri con l'esercito israeliano ad Hebron, in Cisgiordania. Lo riporta l'agenzia Maan. Inutili i soccorsi: l'uomo sarebbe giunto in ospedale già morto. Intanto il Consiglio di Sicurezza dell'Onu ha annunciato un vertice a porte chiuse questo pomeriggio a New York, alle 15 locali, per discutere della situazione in Medio Oriente.