M.O., palestinese ucciso da forze israeliane durante l'arresto

Un palestinese è stato ucciso per aver cercato di aprire il fuoco contro le forze di sicurezza israeliane che volevano arrestarlo a Nabi Salah, in Cisgiordania. Lo ha riferito l'esercito israeliano, che ha identificato la vittima in Amar Halil, 34 anni, sospettato di aver aperto il fuoco sabato contro alcuni militari. Un altro palestinese, anche lui sospettato, è rimasto leggermente ferito ed è stato arrestato.