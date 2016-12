M.O., Onu: rispettare luoghi sacri

"I luoghi sacri devono essere rispettati, non si può dare agli estremisti la possibilità di trasformare questa situazione in una guerra di religione". Così il vice segretario generale dell'Onu, Jan Eliasson, durante la riunione del Consiglio di Sicurezza per discutere della situazione in Medio Oriente. Il conflitto fra israeliani e palestinesi "è entrato per l'ennesima volta in una fase molto pericolosa", ha aggiunto.