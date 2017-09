M.O., Olp: razzista mossa di Israele su Consiglio coloni di Hebron

Il segretario dell'Olp, Saeb Erekat, ha chiesto alla comunità internazionale "una pronta e immediata" azione per chiedere ad Israele di rivedere la sua recente "razzista decisione" di formare un "Consiglio dei coloni" di Hebron, in Cisgiordania. Erekat ha definito la mossa "illegale, in flagrante violazione delle leggi e norme internazionali" e per "uno stato dell'apartheid".