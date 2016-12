M.O., Netanyahu: "Israele non lascerà mai le alture del Golan"

"Israele non lascerà mai le alture del Golan". Lo ha detto il premier Benyamin Netanyahu a propostio del territorio storicamente conteso con la Siria. "La linea di confine attuale - ha spiegato - non cambierà indipendentemente da quanto avverrà sul versante siriano. Nei 49 anni in cui Israele ha mantenuto il controllo su questo territorio, si è avuta pace e prosperità. Israele - ha aggiunto - è oggi la soluzione e non il problema".