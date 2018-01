M.O., Netanyahu chiede chiusura agenzia Onu rifugiati palestinesi

"L'Unrwa deve scomparire per sempre". Lo ha affermato il premier israeliano Benjamin Netanyahu, riferendosi all'Agenzia dell'Onu per i profughi palestinesi attiva in vari Paesi del Medio Oriente. "La mia proposta - ha detto - è che i fondi destinati all'Unrwa siano invece gradualmente versati all'Alto commissariato Onu per i rifugiati (Unhcr), con criteri chiari di sostegno per i profughi veri, e non per profughi fittizi come avviene oggi con l'Unrwa".