M.O., Netanyahu: "Ai palestinesi concederò solo uno 'stato ridotto'"

Solo uno "stato ridotto" (state-minus) è quello che il premier israeliano Benyamin Netanyahu intende concedere ai palestinesi. La definizione, dice Haaretz, è stata usata dallo stesso Netanyahu in una riunione con i ministri del Likud, il suo partito. All'incontro il premier ha sottolineato che il suo governo è quello che "ha fatto di più per gli insediamenti ebraici" e continuerà ad agire su questa linea in modo "intelligente e appropriato".