M.O., migliaia di donne israeliane e palestinesi in marcia per la pace

Migliaia di donne israeliane e palestinesi terminano a Gerusalemme una marcia per la pace durata due settimane attraverso Israele e la Cisgiordania occupata. Il movimento "Women Wage Peace" ("Le donne fanno la pace") ha organizzato questa marcia per "chiedere un accordo di pace e far ascoltare la voce di queste decine di migliaia di donne israeliane, ebree e arabe, di sinistra, centro e destra", ha spiegato una delle organizzatrici, Marie-Lyne Smadja.