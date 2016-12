16:11 - "Un riconoscimento unilaterale dello Stato palestinese non ci porta avanti sulla strada della soluzione dei due Stati". Così sostiene la cancelliera tedesca Angela Merkel, intervenuta in conferenza stampa con il premier belga Charles Michel a Berlino. Per la Merkel è meglio piuttosto concentrarsi sugli sforzi di pace per far procedere il dialogo tra israeliani e palestinesi.