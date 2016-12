M.O., Kerry-Netanyahu: stop violenze Hamas: "L'Intifada non si fermerà"

Kerry ha aggiunto di aver parlato con Abu Mazen e con il re Abdullah di Giordania e che entrambi gli hanno assicurato il loro impegno per riportare la calma. "Penso che la gente voglia una de-escalation", ha detto Kerry riferendosi ad Abu Mazen e Abdullah, che incontrerà sabato ad Amman. Il segretario di Stato Usa ha aggiunto che queste conversazioni sarebbero "molto importanti per concordare sui passi che possono essere presi oltre alle condanne e oltre alla retorica" per mettere fine alla violenza.



Da parte sua, Netanyahu ha detto a Kerry che "non c'è dubbio che questa ondata di attacchi viene spinta direttamente dall'incitamento di Hamas, dall'incitamento del movimento islamico in Israele e dall'incitamento, mi dispiace dirlo, del presidente Abbas (Abu Mazen, ndr) e dell'Autorità palestinese".



Il premier israeliano ha poi proseguito: "Penso che sia arrivato il momento per la comunità internazionale di dire chiaramente al presidente Abbas di fermare lo spargimento di menzogne su Israele". E poi: "Sono menzogne che Israele voglia cambiare lo status quo alla Spianata delle Moschee, sono menzogne che Israele stia giustiziando i palestinesi. Tutto ciò è falso".



E l'escalation di violenza non si ferma. Un israeliano è stato accoltellato in un attentato a Beit Shemesh, vicino a Gerusalemme, da due palestinesi all'ingresso di una sinagoga. Uno dei due aggressori è stato ucciso mentre l'altro versa in gravi condizioni. Nella notte la polizia aveva ucciso un israeliano che era stato scambiato per un terrorista.