M.O., Israele: non permetteremo a Iran di arroccarsi in Siria

Il capo del comando nord dell'esercito israeliano, il generale Yoel Strick, ha ribadito che lo Stato ebraico "non permetterà all'Iran di arroccarsi in Siria. Teheran vuole stabilire una base avanzata in Siria con l'obiettivo di colpire Israele". "Non siamo a favore di un'escalation - ha quindi precisato Strick -, ma siamo in possesso di grandi capacità militari e non esiteremo ad usarle".