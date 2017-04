M.o., iniziato sciopero fame per oltre mille detenuti in Israele

Circa 1.300 prigionieri palestinesi nelle carceri israeliane sono da mezzanotte in sciopero della fame a oltranza per chiedere migliori condizioni. Lo ha detto a Efe Akram Atalah Alayasa, portavoce del Comitato per gli affari per i detenuti ed ex detenuti dell'Autorità nazionale palestinese. Lo sciopero della fame è stato organizzato su spinta del leader di Al Fatah Marwan Barguti, che sta scontando cinque ergastoli in carcere.