M.O., Hamas: pericolo escalation

Gli incidenti nella Spianata della Moschee rappresentano una "escalation pericolosa" da parte di Israele. Lo ha affermato a Gaza Sami Abu Zuhri, un portavoce di Hamas, esortando poi i fedeli islamici a mantenere la vigilanza per proteggere i propri luoghi sacri. Da parte sua, il Capo dello Stato israeliano Reuven Rivlin ha denunciato "gli atti di violenza in un giorno per noi santo", ossia il digiuno per la distruzione del Tempio di Gerusalemme.