M.O., Hamas accetta lo Stato palestinese ma nei confini del 1967

L'organizzazione estremista palestinese di Hamas ha approvato per la prima volta nella sua storia una modifica del suo programma politico, accettando la creazione di uno Stato palestinese entro i confini del 1967 e sottolineando la natura "politica" e non religiosa del suo conflitto con Israele. Per gli esperti l'iniziativa mira a far rientrare Hamas nel gioco negoziale; tuttavia la modifica non costituisce un riconoscimento dello Stato ebraico.