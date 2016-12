M.O.,esercito uccide donna a Halhul

Non si placa l'ondata di violenza in Medio Oriente. Una donna palestinese è stata uccisa dall'esercito israeliano dopo aver tentato di investire alcuni soldati nella cittadina di Halhul, nell'insediamento ebraico di Gush Etzion. Sempre in Cisgiordania, nella città di Hebron, due israeliani sono rimasti feriti da colpi di arma da fuoco mentre visitavano la Tomba dei Patriarchi, luogo sacro per ebrei e musulmani.