M.O., consiglio palestinese: Olp sospenda riconoscimento Israele

Il Consiglio centrale palestinese, secondo organismo dirigente dell'Organizzazione per la liberazione della Palestina (dopo il Consiglio nazionale), ha chiesto all'Olp di sospendere il riconoscimento dello Stato d'Israele. La richiesta arriva come reazione alla decisione del presidente Usa Donald Trump di riconoscerne Gerusalemme come capitale di Israele.