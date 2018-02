M.o., Cisgiordania: ucciso un assalitore palestinese a Betlemme

Un assalitore palestinese è stato ucciso all'ingresso dell'insediamento di Karmei Zur, presso Betlemme in Cisgiordania, dopo che aveva accoltellato una guardia civile rimasta ferita in modo non grave. Lo riferisce il portavoce militare israeliano. Martedì un dimostrante palestinese era stato ucciso a Nablus mentre l'esercito cercava di catturare un altro assalitore responsabile dell'uccisione di un rabbino.