M.O., cinque morti in due attentati Netanyahu: qui e Parigi, stesso terrore

Tre israeliani sono stati accoltellati in un centro commerciale a Tel Aviv . Due dei colpiti sono morti per le ferite subite. Uno dei due aggressori è stato "neutralizzato" mentre un secondo sarebbe riuscito a fuggire ed è ricercato. Altre tre persone (un israeliano, un palestinese e un turista Usa) sono state uccise in un secondo attacco, questa volta in Cisgiordania. Netanyahu: "A Parigi o in Israele, è lo stesso terrore".

La portavoce della polizia, Luba Samri, ha riferito che uno dei due aggressori è stato arrestato: si tratta di un palestinese 24enne originario di Hebron. Una delle due vittime dell'accoltellamento è invece un uomo di circa vent'anni che non è ancora stato identificato.



I tre israeliani sono stati aggrediti davanti ad un negozio di articoli ebraici dove si svolgono anche servizi religiosi. Secondo Haaretz, il palestinese ha ottenuto il permesso di entrare in Israele circa un mese fa e ha detto agli investigatori di averlo chiesto con l'obiettivo "di attaccare e uccidere degli ebrei".



Una seconda aggressione in Cisgiordania - Tre persone sono morte e altre tre sono rimaste ferite in un attacco in Cisgiordania, a Gush Etzion: le vittime sono un israeliano, un turista statunitense e un palestinese di passaggio. L'attentatore, dopo aver sparato diversi colpi di arma da fuoco sulle auto ferme a un ingorgo nella zona, secondo la radio militare, è stato poi "neutralizzato". Nove sono le persone rimaste ferite nell'attacco: secondo l'associazione privata di soccorso "Israel Hatzolah" è possibile che tra queste ci siano altri americani.



Netanyahu: "A Parigi e in Israele stesso terrore" - "Chiunque condanni gli attacchi in Francia, deve condannare quelli in Israele: è lo stesso terrore. Chi non lo fa è ipocrita e cieco". Lo ha detto il premier Benyamin Netanyahu. "Dietro questi atti di terrorismo - ha aggiunto - c'è l'Islam radicale che cerca di distruggerci, lo stesso che colpisce a Parigi e minaccia tutta l'Europa".