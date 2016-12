M.o., case attentatori demolite

Saranno demolite nel rione di Jabel Mukaber le abitazioni dei due palestinesi che martedì hanno compiuto un attentato in una sinagoga di Gerusalemme, dove sono stati poi uccisi. Lo ha reso noto la radio militare israeliana secondo cui le loro famiglie hanno 48 ore per evacuare. L'emittente ha aggiunto che gli ordini di demolizione, ormai abituali per casi del genere, sono stati emessi anche per le abitazioni di altri due attentatori palestinesi.