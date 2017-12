M.O., Casa Bianca: impegno di Trump su negoziati di pace

Nel giro di telefonate avute con diversi leader arabi e col premier israeliano Benyamin Netanyahu, Donald Trump ha ribadito "l'impegno per far avanzare i negoziati di pace israelo-palestinesi". La Casa Bianca ha reso noto anche che il presidente Usa ha sottolineato "l'importanza di una cooperazione bilaterale con ognuno degli alleati per far progredire gli sforzi di pace attraverso la regione mediorientale".