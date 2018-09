M.o., Anp alla corte Onu: via l'ambasciata Usa da Gerusalemme

L'autorità palestinese si è rivolta alla Corte internazionale di Giustizia dell'Onu per chiedere ai giudici di ordinare a Washington di rimuovere l'ambasciata americana a Gerusalemme. La mossa giunge in un momento delicato nei rapporti tra Washington e i palestinesi, in parte a causa della decisione dell'amministrazione Trump di riconoscere Gerusalemme come capitale di Israele e di far trasferire a maggio scorso l'ambasciata Usa da Tel Aviv.