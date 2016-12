M.O., accoltellato israeliano

Non si ferma l'"Intifada dei coltelli" in Medio Oriente. Un soldato israeliano è stato accoltellato nella zona di Gush Etzion, non distante da Betlemme, in Cisgiordania. Lo rende noto un portavoce dell'esercito. Secondo l'agenzia palestinese Maan le forze di sicurezza israeliane hanno reagito uccidendo i due aggressori.