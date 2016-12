M.O., accoltellata donna israeliana

Ancora violenze in Medio Oriente. Una donna israeliana è stata pugnalata alla schiena da un palestinese all'ingresso di un supermercato a Gush Etzion, in Cisgiordania. L'aggressore, come riferito dalla polizia, è stato catturato. In precedenza era stato ucciso un palestinese che, secondo il portavoce militare, ha tentato di accoltellare alcuni soldati ad Hebron. L'agenzia palestinese Maan, però, ha contestato questa versione e ha parlato di "esecuzione".