M.O., accoltellamento a Gerusalemme

Non si placa la tensione in Medio Oriente. Un accoltellamento è avvenuto in via Yirmiyahu, a Gerusalemme ovest: almeno un israeliano è rimasto ferito. L'assalitore, come hanno riferito le autorità, è stato colpito a sua volta dal fuoco di reazione. Il sito web palestinese Quds.net afferma che è morto, ma finora la polizia israeliana non conferma il decesso.