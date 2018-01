M.O., Abu Mazen: Israele ha messo fine agli accordi di Oslo del 1993

"Israele ha messo fine agli accordi di Oslo sull'autonomia palestinese", firmati nel 1993. Lo ha affermato il presidente dell'Autorità nazionale palestinese, Abu Mazen. "Non c'è più Oslo", ha ribadito durante una riunione del Consiglio centrale dell'Olp indetta per valutare la reazione al riconoscimento, da parte del presidente americano Donald Trump, di Gerusalemme come capitale di Israele.