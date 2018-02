M.O., Abu Mazen chiederà all'Onu processo di pace allargato

Il presidente dell'Autorità Nazionale Palestinese, Abu Mazen, chiederà negoziati con Israele in un contesto allargato e non sotto l'egida principale degli Stati Uniti. Abu Mazen parlerà martedì di fronte al Consiglio di Sicurezza dell'Onu per la prima volta dal 2009. La decisione arriva a seguito del riconoscimento di Donald Trump di Gerusalemme come capitale di Israele.