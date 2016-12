Lutto nel mondo della moda, morto all'età di 82 anni lo stilista Oscar de la Renta

Stilista per molte first lady - Molte le first lady americane che lo hanno scelto: negli Anni 80 ha vestito Nancy Reagan, e successivamente ha disegnato gli abiti di Hillary Clinton e Laura Bush per il giorno dell'inaugurazione delle presidenze di Bill Clinton e George W. Bush.



L'amicizia con Bill e Hillary Clinton - Ai Clinton lo ha legato un'amicizia speciale: introducendolo a una retrospettiva dei suoi lavori, Hillary Clinton ha definito sinonimo di "eleganza e bellezza senza tempo. I suoi abiti offrono a ognuno di noi la possibilità di sentirsi speciale". Nel 2012 i Clinton, insieme a un altro ristretto gruppo di amici sono stati suoi ospiti a Punta Cana, dove, aveva allora detto De la Renta, "ci sono due regole: non può' esserci nessuna conversazione di sostanza e niente di carino detto su altri".



Le sue creazioni sui red carpet più importanti - Molte le star di Hollywood che hanno indossato le sue creazioni sul red carpet, da Cameron Diaz e Nicole Kidman. Una delle sue ultime creazioni è stata per quella che è definita la donna più potente di Londra: Amal Clooney. L'abito indossato dal celebre avvocato per pronunciare il fatidico sì con George Clooney è stato realizzato da De la Renta.



Gli inizi con Balenciaga - Dopo aver studiato pittura in Spagna, Oscar de la Renta si è innamorato della moda e ha fatto l'apprendista da Cristobal Balenciaga, divenuto poi il suo mentore, prima di approdare a Lanvin a Parigi.



Due mogli e otto cani - La prima collezione con il suo nome è della metà degli Anni 60. Oscar de la Renta si è sposato due volte: la prima moglie, Francois de Langlade, direttore di Vogue Francia è morta nel 1983, e lui ha finora vissuto con la sua seconda moglie Annette Reed e i loro otto cani salvati dal canile. Cani che, come lui stesso diceva, dettavano i tempi della loro vita.