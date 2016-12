Lussemburgo, storico matromonio gayper il primo ministro Xavier Bettel

09:42 - Primo matrimonio gay per un premier dell'Unione europea: Xavier Bettel (a destra nella foto, ndr), primo ministro del Lussemburgo, politico di centrodestra, ha infatti sposato un compagno dello stesso sesso, l'architetto Gauthier Destenay. I due hanno deciso di convolare a nozze sei mesi dopo che il parlamento aveva approvato la legge sui matrimoni gay. La coppia era già legata da unione civile fin dal 2010.

La cerimonia si è svolta nella sede del municipio di Lussemburgo, seguita da una festa privata a cui hanno partecipato circa 500 invitati, amici e parenti dei due. Tra gli invitati c'era l'ex premier belga Elio di Rupo, il primo leader apertamente gay dell'Unione Europea. Bettel non è il primo premier in assoluto ad essersi sposato con una persona dello stesso sesso: la prima in assoluto, infatti, è stata la premier islandese Johanna Sigurdardottir, che nel 2010 ha sposato la sua compagna.



Il lussemburghese si dichiara di essere entusiasta dell'unione con Destanay e ha sempre detto di non aver mai voluto nascondere la sua sessualità. In un'intervista ha affermato che "se vuoi essere un politico onesto, bisogna essere onesti con te stessi e accettare quello che si è".

Intanto, a causa dell'agenda fitta di impegni politici, la luna di miele è stata rinviata a data da destinarsi.