Lupita Gonzalez, la ragazza californiana che si è scoperta "morta" a causa di una truffa social

Quando i parenti terrorizzati l'hanno chiamata, Lupita Gonzalez, una giovane latino americana residente in California, non ci poteva credere. La vicenda ha infatti del grottesco: un cugino aveva notato la sua immagine su un barattolo che promuoveva una raccolta fondi per riportare in Messico il corpo di una certa "Enriquetta". Allarmato, aveva telefonato alla madre della donna, chiedendo cosa fosse successo. Fortunatamente, Lupita stava benissimo: si trattava solo di una truffa.