19 dicembre 2014 Lupi domestici come cani da guardia: succede in Kazakhstan La regione è fra le più popolate dal canide, fra i più antichi nemici dell'uomo. Ma chi lo tiene in casa assicura che non c'è nulla da temere

13:54 - "Non c'è nessun problema, nessuno in famiglia ha paura. Basta tenerlo sazio. Certo, mangia molto più di un cane... " Nurseit, un abitante del sud-est del Kazakhstan, è perfettamente tranquillo mentre parla del suo lupo, Kurtka, che tiene nel cortile di casa da ormai tre anni. L'animale, dice, sta benissimo, tanto che raramente lo tiene alla catena e anzi spesso lo porta a spasso per il villaggio. A vedere il grosso canide scodinzolare, sembra di rileggere Zanna Bianca.



In Kazakhstan, paese fra i più popolati dai lupi con ben 85-90 mila esemplari, si può comprare un cucciolo per 500 dollari. Gli esperti però avvertono che tenere un simile animale feroce in casa costituisce un rischio inutile. Un esperto di lupi intervistato dalla televisione kazaka avverte che un lupo è "come una bomba a orologeria, e non si sa quando possa esplodere". Lo studioso teme che questa possa diffondersi come una moda, specialmente fra le classi alte, con conseguenze mortali per l'uomo.