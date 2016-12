Lufthansa: 300 mln messi da parte

11:41 - Lufthansa ha messo da parte una somma di 300 milioni di euro per risarcire le famiglie delle 150 vittime dell'aereo A320 della GermanWings, schiantatosi sulle Alpi francesi martedì. Se il maxi risarcimento dovesse quindi ammontare a tale somma, come hanno ipotizzato gli assicuratori, la compagnia aerea tedesca sarebbe coperta, come conferma la portavoce Kerstin Lau. Lufthansa aveva già versato, in un conto per gli indennizzi, 50mila euro per passeggero.

