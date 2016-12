Lubitz su un aliante dieci anni fa Il video del volo sulle Alpi francesi

13:18 - Risale a dieci anni fa il video amatoriale in cui Andreas Lubitz, il copilota del volo Germanwings schiantatosi sulle Alpi francesi con 150 persone a bordo, effettua un volo a bordo di un aliante, ai tempi in cui frequentava l'aeroclub vicino casa. Il filmato è stato diffuso dall'emittente inglese ITV News e oggi ha il sapore un drammatico presagio. Infatti con il velivolo Lubitz sorvolava proprio l'area dell' Alta Provenza dove è precipitato l'Airbus 320 della compagnia tedesca.







Il copilota su un aliante in un video di 10 anni fa di Ida Barone

Gli inquirenti hanno confermato che prima di diventare professionista era stato trattato per tendenze suicide, una condizione che però non gli aveva impedito di ottenere la licenza. Mentre in Germania si discute sull'opportunità di limitare il segreto professionale dei medici nei confronti dei piloti, tutto ora suona come un campanello d'allarme inascoltato, come anche l'interruzione del corso di addestramento nel 2008 per depressione.