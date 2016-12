Lourdes,rafforzate misure di sicurezza per festività dell'Assunzione

Misure di sicurezza rafforzate al santuario di Lourdes, uno dei luoghi di pellegrinaggio cattolico più frequentati al mondo, per le festività del 15 agosto. A Lourdes sono attesi per la messa solenne di Ferragosto, che celebra l'Assunzione della Beata Vergine Maria, oltre 25mila fedeli. Il ministro degli Interni francese Bernard Cazeneuve ha annunciato una sua visita sabato per "verificare il dispositivo di sicurezza".