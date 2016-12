Louisiana, undici le vittime nello Stato in ginocchio dopo le piogge e le inondazioni: emergenza federale

E' salito a undici il numero delle persone morte nelle disastrose inondazioni che hanno colpito la Louisiana e che hanno costretto 20mila persone a lasciare la propria abitazione. Il presidente Barack Obama ha dichiarato lo stato di emergenza federale. La pioggia battente che è caduta per giorni è cessata ma sono ancora molti i fiumi e i torrenti sopra il livello di guardia.

Ora la situazione rischia di peggiorare a sud della Capitale: le acque dei fiumi e dei torrenti ingrossati cominceranno infatti a riversarsi sul territorio, allagando migliaia di case, secondo le autorità del Comune di Ascensione Parish, una località a 40 chilometri a sud di Baton Rouge.



Il governatore della Louisiana, John Bel Edwards, ha detto che "sono in tutto 40mila le case colpite in modo più o meno grave", mentre il capo della Fema (l'Ente federale per la gestione delle emergenze), Craig Fugate, ha definito un "disastro enorme" quello provocato dall'alluvione.