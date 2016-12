Louisiana, governatore: sono 40mila le case colpite dall'alluvione

"Sono in tutto 40mila le case colpite in modo più o meno grave" dall'alluvione che sta mettendo in ginocchio la Louisiana e che ha provocato nove morti. Lo ha dichiarato il governatore John Bel Edwards, mentre il capo dell'Ente federale per la gestione delle emergenze Craig Fugate ha parlato di un "disastro enorme". Per gli esperti si tratta dell'alluvione peggiore degli ultimi decenni.