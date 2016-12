Lotta all'Isis, Obama: "Nato ed Europa possono fare di più"

"L'Europa e la Nato possono fare di più per combattere lo Stato islamico: gli Stati membri aumentino le proprie spese sulla Difesa". E' l'appello lanciato da Hannover, in Germania, dal presidente americano Barack Obama. L'inquilino della Casa Bianca ha inoltre annunciato che gli Usa invieranno altri 250 militari in Siria per combattere l'Isis. Circa 50 soldati delle forze speciali sono già sul campo.