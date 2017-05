Lotta all'Isis in Siria, Usa: "Presto offensiva per liberare Raqqa"

La Coalizione internazionale lancerà presto un attacco per liberare Raqqa, roccaforte dell'Isis in Siria. Lo ha annunciato l'inviato speciale del presidente Usa per la lotta al Califfato, Brett McGurk, intervenendo ad una conferenza alla Farnesina. McGurk ha definito Raqqa, "un focolaio, da dove l'Isis ha organizzato gli attacchi a Parigi e Bruxelles". L'inviato di Donald Trump ha poi aggiunto che "stiamo sconfiggendo lo Stato Islamico a Mosul".

L'inviato Brett McGurk ha ricordato che i militanti del Califfato "sono ormai asserragliati in un'area di soli 4 kmq".



L'Italia si è prontamente detta pronta a fare la sua parte. "L'Italia considera la lotta contro l'Isis una prioritaà strategica della sua politica estera e di difesa, ha affermato Angelino Alfano, ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, accogliendo Brett McGurk.



Nel colloquio - riporta la nota della Farnesina - Alfano ha confermato la disponibilità dell`Italia a impegnarsi in Iraq per rendere sostenibili i successi militari conseguiti contro il Califfato, contribuendo ad alcune necessarie riforme nel Paese, in particolare quella del settore di sicurezza. Il titolare della Farnesina ha altresì ribadito l`aspettativa che la funzione di leadership dell`Arma dei Carabinieri sia preservata anche nelle attività post-liberazione in Iraq.