Lotta all'Isis, il Pentagono scrive: l'Italia può fare di più

"Apprezziamo profondamente l'impegno dell'Italia in questa lotta, tuttavia c'è ancora molto lavoro da fare". Così il capo del Pentagono Ash Carter scriveva al ministro italiano della Difesa Roberta Pinotti lo scorso dicembre circa la lotta all'Isis. Lo riferisce il New York Times che spiega come Carter scrisse allora a diversi partner sollecitando di fare di più nella lotta all'Isis .

Nella lettera datata primo dicembre, citata dal New York Times come ottenuta dal sito Wikilao, il responsabile della Difesa Usa Ash Carter spiegava come gli italiani, che hanno guidato l'addestramento delle forze di polizia irachene poi impiegate nel prendere il controllo delle città riconquistate dallo Stato Islamico, possano aiutare la coalizione inviando più addestratori e personale aggiuntivo per aiutare nelle operazioni di sorveglianza, intelligence e di ricognizione.