Lotta al terrorismo, Usa valutano interruzione alleanza col Pakistan

L'amministrazione Trump starebbe seriamente valutando la possibilità di interrompere l'alleanza con il Pakistan, accusato di proteggere diversi gruppi terroristici. Secondo Washington infatti nel Paese hanno sede più di venti formazioni estremiste. In questo momento gli Stati Uniti, secondo quanto scrive il Financial Times, non avrebbero ancora preso alcuna decisione, ma hanno bloccato 255 milioni di dollari in aiuti militari al Pakistan.