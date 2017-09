Lotta al terrorismo, Twitter cancella 300mila account pericolosi in sei mesi

La lotta di Twitter al terrorismo funziona e lo dimostra il fatto che negli ultimi mesi le segnalazioni da parte dei governi sono calate dell'80%, questo perchè Twitter è ormai in grado di scovare da solo molti degli utenti che vogliono utilizzare la piattaforma per diffondere idee estremiste.



L'argomento terroristico rappresenta in realtà soltanto il 2% delle segnalazioni governative. I governi, infatti, segnalano in maniera più massiccia altri tipi di comportamenti abusivi come molestie online, furti d'identità e offese.



Per quanto riguarda invece la promozione del terrorismo - fa sapere Twitter - dal primo agosto 2015 al 30 giugno 2017 sono stati eliminati più di 900mila account.